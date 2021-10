Kim Gloss (29) steht Schönheitseingriffen mittlerweile eher skeptisch gegenüber! Die einstige DSDS-Kandidatin macht kein Geheimnis daraus, dem Beauty-Doc einige Besuche abgestattet zu haben. So ließ sie sich in der Vergangenheit beispielsweise mehrere Male ihre Lippen auffüllen. Doch nicht nur das: Die Influencerin ließ sich Haare vom Kopf in die Augenbrauen implantieren – und das bereut sie heute sehr! "Warum habe ich das gemacht? Jetzt wachsen sie in alle Richtungen", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de