Schlechte Nachrichten von Gina Beckmann! Eigentlich lässt die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin keine Gelegenheit aus, ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihren Alltag zu geben. Zuletzt drehte sich dort alles um ihre Zeit bei #CoupleChallenge, wo sie mit ihrem Ex Cedric Beidinger um den Sieg kämpfte. Allerdings herrscht jetzt absolute Funkstille auf dem Account, denn: Gina wurde ausgeraubt und hat derzeit kein Handy. Ihre TV-Konkurrentin Christin Queenie amüsiert das.

Pat Müller (32) hatte in seiner Instagram-Story offenbart, warum Gina sich gerade nicht bei ihrer Community melden kann. "Kurze Info von Gina. Sie wurde ausgeraubt. Ihr Handy ist weg und sie hat aktuell keinen Zugriff auf Instagram", schrieb er. In einer weiteren Sequenz betonte er allerdings, dass es der Blondine gut gehe und sich niemand um sie sorgen müsse. Für Christin, die zuletzt mit der Berlinerin auf Kriegsfuß stand und sich im TV schon heftig gezofft hatte, kam Ginas Unglück offenbar genau zur richtigen Zeit. "Der liebe Gott ist groß und sieht alles", titelte sie in ihrer eigenen Story und spielte auf eine gerechte Strafe für Ginas Verhalten an.

Aber warum haben die beiden Frauen überhaupt ein so großes Problem miteinander? Bei "#CoupleChallenge" eskalierte die Situation, als Christin ihrer Konkurrentin vorwarf, ein falsches Spiel zu spielen. Damals zweifelte die Sozialarbeiterin sogar Ginas Beziehung zu Cedric an. "Alles ist an dir falsch, von vorne bis hinten. Die Beziehung, alles", wetterte sie.

TVNOW / Frank Beer Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, ehemalige "Big Brother"-Kandidatin

TVNOW Kandidatin Christin bei "Are You The One?"

