Christin Okpara landete während KDRS-Dreh im Krankenhaus

Reality-TV-Star Christin Okpara (29) musste in der vierten Folge von Kampf der Realitystars die Show verlassen. Doch anders als andere ausgeschiedene Kandidaten, die auch nach ihrer Rauswahl noch bei der "Stunde der Wahrheit" im Publikum höflich mitklatschen, fehlte von der gelernten Sozialarbeiterin jede Spur. In der Show erklärte Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) lediglich, dass Christin frühzeitig abreisen musste. Was wirklich hinter ihrem plötzlichen Verschwinden steckte, verrät die Influencerin jetzt exklusiv im Gespräch mit Promiflash: "Ich muss in Thailand etwas Falsches gegessen haben und habe mir eine schlimme Lebensmittelvergiftung eingefangen."

Ihrer Schilderung zufolge litt Christin dabei nicht nur unter einem Zwicken in der Darmgegend: Die Situation sei so dramatisch geworden, dass sie sogar kurzzeitig das Bewusstsein verlor. "Nach wenigen Stunden wurde ich ins Krankenhaus gefahren und sofort stationär aufgenommen", erzählt Christin. Besonders dramatisch: Ganze vier Tage verbrachte sie im Krankenhaus, ohne richtig essen oder trinken zu können, was zu einem drastischen Gewichtsverlust von sieben Kilogramm führte. Die Entscheidung, die Heimreise anzutreten, wurde schließlich gemeinsam mit der Produktionsfirma getroffen, die ihr zustimmte: "Zuhause kommt man am besten wieder zu Kräften."

Christin, die auch unter ihrem Social-Media-Namen "Christin Queenie" bekannt ist, hat bereits in mehreren Reality-Formaten durch ihre polarisierende und direkte Art bei vielen Fans Eindruck hinterlassen. Die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin ist für ihren ehrgeizigen Einsatz in Shows bekannt und begeistert ihre Follower auch abseits des TV-Bildschirms mit Einblicken in ihr Leben. Die unvorhergesehene Krankenhausaufnahme war für Christin ein harter Schlag, der sie sogar physisch stark forderte, und zeigt, wie gefährlich ungewohnte Umstände in einem fremden Land werden können. Fans hoffen nun auf eine baldige Rückkehr der energiegeladenen Persönlichkeit ins Fernsehen.

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

ProSieben Christin Okpara, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Anzeige Anzeige