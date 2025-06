So geht es Christin Okpara nach ihrem Rausschmiss bei KDRS

Christin Okpara (29) musste die TV-Show Kampf der Realitystars in einer nervenaufreibenden Entscheidung verlassen. In der vierten Folge der Sendung unterlag sie ihrer Konkurrentin Anita Latifi (29) in der knappen Rauswahl während der "Stunde der Wahrheit". Der Auslöser: Eine Münze entschied zwischen den zwei Rivalinnen und besiegelte Christins Ausstieg aus der Show. Im Interview mit Promiflash erklärte sie, wie sie sich angesichts dieser Niederlage fühlt: "Natürlich fühlt sich so was nie so toll an, nach so einer kurzen Zeit schon gehen zu müssen, aber so haben nun mal die anderen entschieden."

Christin gab sich im Gespräch nach der Show kämpferisch und ließ dabei auch ihre Enttäuschung über das Verhalten anderer Teilnehmer durchblicken. Mit den Worten: "Dann gehe ich lieber erhobenen Hauptes und sage Tschüss", ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie Haltung bewahren möchte. Sie kritisierte jedoch, dass das Stimmenverhalten offenlege, "hinter wem sie wirklich stehen", und bezeichnete dies als "einfach nur peinlich". Den knappen Ausgang wollte sie nicht schönreden, doch zeigte sich dennoch überraschend gefasst und bemühte sich um eine stolze Abgangsattitüde.

"Kampf der Realitystars" bringt regelmäßig prominente Persönlichkeiten in brisante Situationen, die für hitzige Momente sorgen. Ebenfalls gehen musste die Teilnehmerin Hati Suarez und auch hier entfachte die Entscheidung unter den Kandidaten Diskussionen. Christin ist nicht nur bekannt aus der Show, sondern hat sich auch als Social-Media-Star eine Fangemeinde aufgebaut, die ihr selbstbewusstes Auftreten und ihre direkte Art schätzt. Dass sie trotz der Niederlage Haltung bewahrt, dürfte ihren Fans trotzdem eine Inspiration sein.

Instagram / christinokpara Christin Okpara, Realitystar

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Reality-TV-Star

