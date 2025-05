"Große Klappe": Kämpft Walentina bald gegen Christin Okpara?

Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Walentina Doronina (25) für das neue TV-Format "The Ultimate HYPE" in den Ring steigt. Es ist allerdings noch nicht bekannt, gegen wen sie antreten wird – weshalb Promiflash beim Bild-Renntag nun bei der Reality-TV-Bekanntheit nachhakt, wer ihre Favoritin für den Kampf ist. "Ich glaube, aktuell ist die Spitzenkandidatin Christin Okpara (29). Die hat nämlich eine große Klappe, aber auch was dahinter. Und solche Leute lieben wir. Die treten dann auch an und machen keinen Rückzieher und kriegen auf einmal kurz vorher ein gebrochenes Bein", gibt sie im Interview preis.

Es gibt allerdings noch zwei weitere Damen, auf die Walentina gerne im Ring treffen würde: Christina Dimitriou (33) und Paulina Ljubas (28). Sie kann sich jedoch nicht vorstellen, dass ihre Reality-TV-Kolleginnen zusagen. Die Temptation Island-Bekanntheit, die vor Kurzem Mutter geworden ist, verstecke sich ihrer Meinung nach hinter ihrer neuen Rolle als "nette Mami" und habe eine "große Klappe", aber "keine Eier". Ebenso sehe es bei ihrer Germany Shore-Mitbewohnerin aus. "[Paulina] hat wahrscheinlich Angst, dass ihre gemachten Brüste, ihre Lippen, ihr gemachter Po platzen werden, wenn ich ein paar Schläge draufhauen werde im Ring", betont die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin gegenüber Promiflash.

Wer letztendlich Walentinas Konkurrentin wird, bleibt abzuwarten. Fans müssen allerdings auch noch ein paar Monate auf die Live-Fightnight warten: "The Ultimate HYPE" findet erst am 4. Oktober statt. Wie aus einer Pressemitteilung von Banijay Media und Innovation Media hervorging, wird das Event Kämpfe in den verschiedensten Kampfsportdisziplinen wie Boxen, MMA, Bare-knuckle, Wrestling und Slap Fighting beinhalten. Viele Teilnehmer der Show sind noch nicht bekannt – bis auf Ringlife-Legende Edmon Avagyan und Realitystar Eva Benetatou, die neben der 24-Jährigen ebenfalls ihr Können unter Beweis stellen werden.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Christina Dimitriou, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Anzeige Anzeige