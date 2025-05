Wegen Christin Okpara: Linda Nobat verlässt KDRS freiwillig

Bei Kampf der Realitystars treffen mit Linda Nobat (30) und Christin Okpara (29) zwei alte Feinde aufeinander. Schon bei Beauty & The Nerd bekamen sich die beiden Reality-TV-Bekanntheiten mächtig in die Haare. Der Konflikt endete schließlich vor wenigen Monaten vor Gericht. Doch am Promistrand von Thailand bleibt der große Knall aus – als Christin als Neuankömmling in die Sala einzieht, packt Linda sofort stillschweigend ihre Siebensachen. Eine Versöhnung zwischen den beiden TV-Diven schließt sie kategorisch aus. "Wir klären gar nichts, wir waren vor Gericht", klagt sie und fügt hinzu: "Ich lass mich nicht provozieren, deswegen gehe ich."

Mit gepackten Koffern verlässt Linda also kurz nach Christins Ankunft freiwillig die Sala – ohne ein einziges Wort mit ihr zu wechseln. "Das ist auch so eine energetische Sache. In dem Moment, in dem ich wusste, dass sie kommt, hat sich meine Energie verändert", schildert die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin. Christin scheint die Abreise ihrer Konkurrentin nicht im Geringsten zu stören. "Linda ist eine Person, die man auf jeden Fall umgehen muss", meint sie achselzuckend.

2024 waren Linda und Christin bei "Beauty & The Nerd" aneinandergeraten. Schon in Folge eins flogen die Fetzen. Im Anschluss an die Show soll es zu einem hitzigen Wortgefecht gekommen sein, bei dem Grenzen überschritten wurden. "Ich habe ihr eine Unterlassungserklärung zukommen lassen, sie wollte sie mir nicht unterschreiben. Also ging es vor Gericht, dort wurde sie gezwungen", erklärt Christin süffisant.

Linda Nobat, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

