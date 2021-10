Megan Thee Stallion und ihr Freund scheinen eine Menge zum Lachen zu haben! Im Februar 2020 machten noch Gerüchte die Runde, dass die Rapperin mit ihrem Kollegen G-Eazy (32) anbändeln soll. Im Netz kursierte ein Clip, in dem der Musiker ihr einen Schmatzer auf die Wange drückt. Doch die Künstlerin hat nicht in dem "No Limit"-Interpreten, sondern in Pardison Fontaine (31) ihr Glück gefunden. Seit einem Jahr gehen die beiden jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Zum Jahrestag teilte Megan einige süße Paarfotos!

Via Instagram postete die 26-Jährige gleich zehn Schnappschüsse von sich und ihrem Partner. "Ein Jahr Spaß mit dir", schrieb Megan zu der Fotoreihe – und die Schnappschüsse zeigen, wie viel die beiden miteinander herumalbern. Auf dem einen Bild klettert die "Cry Baby"-Interpretin lachend auf den Rücken des 31-Jährigen, auf einem anderen nutzt dieser das Hinterteil seiner Freundin als Getränkehalter. Sogar auf dem Trampolin ist das Paar gemeinsam zu sehen.

Die Community ist von diesen gleichermaßen witzigen wie heißen Schnappschüssen ganz angetan. Neben zahlreichen Fans feiert auch Sängerin SZA (30) das Liebesglück. Hip-Hop-Musiker Charlie Xile kommentiert sogar überzeugt: "Das süßeste Promi-Pärchen, keine Zweifel!"

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion und ihr Freund Pardi Fontaine

Instagram / theestallion Pardi Fontaine und Megan Thee Stallion

Instagram / theestallion Megan Thee Stallion und ihr Freund Pardi Fontaine

