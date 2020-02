Was läuft wirklich zwischen Meghan The Stallion und G-Eazy (30)? Die beiden Musiker hatten die Gerüchteküche kürzlich ordentlich angeheizt: In einem Clip auf Social Media kuschelten sich die Musiker ganz vertraut aneinander und der 30-Jährige drückte der Sängerin dazu einen dicken Schmatzer auf die Wange. Die Spekulationen um eine Romanze waren seitdem nicht mehr abgerissen. Doch nun stellt Meghan klar, was dahinter steckt!

Nachdem sich die Netzgemeinde in unzähligen Postings die Finger wund getippt und das Geschehene zu deuten versucht hatte, aber teils gar nicht so begeistert über die mögliche Beziehung war, meldete sich Meghan am Mittwoch selbst zu Wort: "Haha, jetzt habt ihr alle eure Witze gemacht, aber ich schlafe nicht mit G-Eazy", erklärte sie auf Twitter. Der Amerikaner wiederum schweigt hartnäckig, hat das heiße Foto der Künstlerin mit den Herz-Emojis auf seinem Instagram-Account allerdings auch nicht gelöscht.

Und es ist nicht das erste Mal nach der Trennung von Halsey (25), dass G-Eazy mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen sorgt. In den vergangenen Monaten wurde er immer mal wieder an der Seite von Model Yasmin Wijnaldum (21) gesichtet. Zuletzt hatten sie ganz ungeniert im September auf einem roten Teppich geknutscht. Wie der aktuelle Beziehungsstatus des Rappers nun wirklich lautet, bleibt somit offen.

Getty Images G-Eazy, Rapper

Instagram / theestallion Meghan Thee Stallion, US-Rapperin

Getty Images G-Eazy und Yasmin Wijnaldum beim Diamond Ball 2019

