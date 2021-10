Jasmin Tawil (39) überrascht mit einem neuen Mann an ihrer Seite! Eigentlich hatte die ehemalige GZSZ-Darstellerin im Februar noch ihre Verlobung verkündet – und zwar mit dem Vater ihres Söhnchens Ocean Malik. In ihrer neuen Wahlheimat Costa Rica scheinen sich die Dinge nun allerdings geändert zu haben: Die Schauspielerin verlor ihr Herz an den italienischen Koch Miquele. Alle Infos zum Liebeskarussell und Jasmins neuer Beziehung bekommt ihr im Video!

