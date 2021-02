Jasmin Tawil (38) will erneut vor den Altar treten! Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ließ sich im Jahr 2014 nach elf Ehejahren von Sänger Adel Tawil (42) scheiden. Nachdem man monatelang nichts von der Schauspielerin gehört hatte, meldete sie sich im September 2019 mit der überraschenden Nachricht zurück, dass sie Mutter geworden ist. Nun ließ Jasmin im Netz die nächste Bombe platzen: Sie verriet, dass sie schon bald den Bund der Ehe eingehen will.

"Oceans Vater hat mich gefragt und ich habe 'Ja' gesagt", verkündete die 38-Jährige überglücklich und aufgeregt zu einem Foto von sich auf Instagram. Wer genau der Vater ihres einjährigen Sohnes ist, gab Jasmin bisher noch nicht preis. Die Schauspielerin verriet außerdem in ihrem Post: "Wir werden noch in diesem Jahr heiraten." Ob sich die TV-Bekanntheit nun wieder zurückziehen wird oder ihre Fans an ihrer Hochzeit teilhaben lässt, bleibt abzuwarten.

Dass die Ex von Musiker Adel Tawil auf jeden Fall noch einmal heiraten will, verriet sie bereits vergangenes Jahr. Dafür habe ihr jedoch damals der Mann gefehlt. Ob es eine Liebes-Reunion mit dem Vater ihres Sohnes gab oder Jasmin ihr Liebesglück ganz für sich behalten wollte, weiß wohl nur sie.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn im Januar 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil am Strand im Januar 2020

