Adele Adkins (33) darf sich über tierischen Zuwachs freuen! Erst vor wenigen Tagen überraschte die Sängerin ihre zahlreichen Fans mit einer Nachricht, auf die einige von ihnen schon lange Zeit gewartet hatten: Die Musikerin bringt nach rund sechs Jahren Pause Ende November ihr neues Album auf den Markt. Doch nicht nur in Sachen Musik hat sich etwas getan – auch in ihrem Privatleben gibt es Neuigkeiten: Adele hat nun zwei süße Hundewelpen!

Auf die Frage eines Fans, was Adele gerade besonders große Freude macht, antwortete die Blondine in ihrem knapp einstündigen Instagram-Livestream vor wenigen Tagen mit den Worten: "Meine beiden neuen Welpen!" Vor noch nicht allzu langer Zeit habe sie die süßen Vierbeiner bei sich aufgenommen. Ob sie wirklich so zuckersüß sind, konnten Adeles Follower zwar nicht bestätigen, denn sie bekamen die Racker nicht zu sehen – dafür ließen die sich aber hören: Immer wieder unterbrachen die Welpen den Stream mit ihrem noch piepsigen Bellen.

Auch den Namen der beiden neuen Familienmitglieder behielt Adele bisher noch für sich. Doch wer weiß, vielleicht hört das Duo wieder auf Namen von Musikern – immerhin sei das bei der 33-Jährigen in Sachen Namensgebung fast schon eine Tradition. So soll ihr Hund Louis ursprünglich eigentlich Britney Spears geheißen haben.

