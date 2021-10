Das Warten hat schon bald ein Ende! Bereits seit sechs Jahren freuen sich die Fans von Adele (33) auf neue Musik der Künstlerin. 2015 hatte die Britin das Album "25" veröffentlicht – und seitdem eine Pause eingelegt. Erst kürzlich kündigte sie dann jedoch einen neuen Song an, der am 15. Oktober erscheinen soll. Und jetzt ist zudem bekannt, wann Adeles neues Album herauskommt!

Via Twitter veröffentlichte die 33-Jährige jetzt erstmals das Erscheinungsdatum ihrer neuen Platte. "'30' – 19. November", wird dort nicht nur der Termin, sondern auch der Name des Werks verraten. Zu den Daten teilte Adele zudem einen emotionalen Text: "Ich habe auf dem Weg eine Menge Wahrheiten über mich erfahren. Ich habe viele Schichten abgelegt und mich in neue gehüllt. Ich würde sagen, dass ich mich noch nie so ausgeglichen gefühlt habe. Ich bin so bereit, dieses Album herauszubringen!"

Die Fans der Songwriterin zeigten sich begeistert von dieser Ankündigung – und überschlagen sich in den Kommentaren förmlich vor Freude. Kollege Lil Nas X schrieb unter dem Beitrag: "Deine Worte sind so schön. Ich kann es kaum abwarten, das Album zu hören!"

