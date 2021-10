Michelle Daniaux packt aus! Seit Monaten vermuteten die Fans, dass die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin und ihr Freund Luigi Birofio alias Gigi kein Paar mehr sind. Am vergangenen Mittwoch bestätigte der Reality-TV-Star die Gerüchte: Die beiden haben sich tatsächlich getrennt! Als Grund gab der gebürtige Italiener an, dass sich die ehemaligen Turteltauben einfach nicht mehr gutgetan haben. Jetzt äußert sich auch Michelle im Promiflash-Interview zum Liebes-Aus – und stellt dabei klar: Sie war es, die mit Gigi Schluss gemacht hat!

Mit Promiflash sprach die Influencerin ganz offen über die gescheiterte Beziehung. Bereits seit einem Monat sei sie nicht mehr mit dem Hottie zusammen. "Ich habe mich von ihm getrennt aufgrund von einigen kleinen Vorfällen, die sich in letzter Zeit ereignet haben", berichtete Michelle und fügte hinzu: "Gigi und ich haben ganz verschiedene Mentalitäten." Genauer wolle sich die Blondine zu den Gründen aber vorerst nicht äußern, weil sie nicht schlecht über ihn sprechen wolle. Sie stehe nämlich trotzdem noch mit ihrem Ex in Kontakt: "Und das wird sich voraussichtlich so schnell auch nicht ändern."

Doch weshalb behielt die ehemalige Temptation Island-Kandidatin das Liebes-Aus eigentlich so lange für sich? "Ich hatte nie vor, mich auf Instagram dazu zu äußern, weil ich es nicht nötig habe, von so einem Statement zu profitieren", erklärte sie ihre Haltung.

Anzeige

TVNOW Gigi und Michelle bei "Ex on the Beach" 2020

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi und Michelle, "Ex on the Beach"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de