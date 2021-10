Gigi alias Luigi Birofio und Michelle Daniaux sind kein Paar mehr! Diese traurige Nachricht machte der Reality-TV-Star am Mittwochmittag offiziell. Der Italiener hatte sich bei Ex on the Beach total in die Beauty verknallt – nach der Show wurden sie tatsächlich ein Paar. Doch ihre Beziehung sollte nicht lange halten. Laut Gigi hätten er und Michelle sich einfach nicht mehr gutgetan. Doch wie geht es dem frischgebackenen Single jetzt? Promiflash hat sich mal bei ihm erkundigt.

"Es ist ein Cocktail aus Emotionen, weil Michelle die erste Frau ist – außer meiner Mom – die ich näher an mich herangelassen habe und die auch eine andere Seite von mir kennt", schildert der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat im Interview. "Man denkt sich halt: 'War es die richtige Entscheidung?'" Einerseits würde sich Gigi mit der Trennung gut fühlen, andererseits auch nicht.

Wie lief ihr Liebes-Aus ab – zivilisiert oder doch dramatisch? "Wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen", stellt Gigi klar. "Wir werden noch Kontakt haben – aber man weiß nie, was passiert." Klingt ganz so, als würde er eine Reunion mit Michelle auch nicht ganz ausschließen, oder? "Nur weil wir am Anfang Probleme hatten heißt es nicht, dass wir es nicht wieder versuchen können", gibt sich der Tattoo-Träger kryptisch.

Anzeige

TVNOW Gigi und Michelle bei "Ex on the Beach" 2020

Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi und Michelle, "Ex on the Beach"-Stars

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Luigi Birofio und Michelle Daniaux

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de