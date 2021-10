Damit haben Isi Glück und Julian Benz wohl nicht gerechnet! Die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ist momentan gemeinsam mit ihrem guten Kumpel bei "#CoupleChallenge zu sehen. Für die beiden ist es das erste Reality-TV-Format – und schon vor dem offiziellen Ausstrahlungsbeginn schienen sie sich sehr auf die neue Herausforderung zu freuen. Doch jetzt ist die Zeit im Camp für die Ballermann-Stars bereits vorbei: Isi und Julian müssen die Heimreise antreten!

In der neuen Folge werden die Musiker gemeinsam mit den ehemaligen Big Brother-Teilnehmern Cedric Beidinger und Gina Beckmann in die Exit-Challenge gewählt. Beide Teams geben bei der Herausforderung ihr Bestes, doch letztendlich müssen sich Isi und Julian gegen ihre Mitstreiter geschlagen geben. Natürlich sind sie deshalb schwer enttäuscht. "Wir haben alles gegeben, es hat am Ende nicht sollen sein", meinte der "Für immer Urlaub"-Interpret. Seine Freundin zeigte sich ebenfalls total niedergeschlagen. "Für mich sind wir die Sieger der Herzen", stellte die Blondine klar.

Tatsächlich scheinen auch ihre Mitstreiter nicht damit gerechnet zu haben, dass Isi und Julian das Spiel verlieren. Teilweise bereuen die Kandidaten sogar ihre Nominierung. "Wir haben uns schon mehr gewünscht, dass Gina und Cedric natürlich das Camp verlassen und die Exit-Challenge verlieren", gab Christin Queenie im Einzelinterview ehrlich zu.

