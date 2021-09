Isabel Glück und Julian Benz machen bei der #CoupleChallenge mit – was hält Isis Liebster davon? Die Ballermann-Sängerin ist vor allem durch Goodbye Deutschland bekannt. In der Sendung wurde sogar ihre romantische Hochzeit mit Megapark-Chef Carlos Lucio dokumentiert. Jetzt traut sich die Blondine aber an ein etwas anderes TV-Format – und zwar "#CoupleChallenge". Jedoch kämpft sie dort nicht mit Carlos um den Sieg, sondern mit ihrem Kumpel Julian. Ist Isabels Mann deshalb eifersüchtig?

Gegenüber Promiflash verriet die Entertainerin nun: "Mein Mann Carlos und Julian kennen sich persönlich sehr gut, und da besteht null Anlass zur Eifersucht. Generell ist [...] Eifersucht in unserer Ehe kein Thema." Durch ihren Beruf sei Isabel nämlich viel unterwegs. Auch ihr Ehemann habe viel Kontakt zu anderen Menschen, vor allem zu Party-Touristinnen und Mitarbeiterinnen. "Vertrauen ist die Basis einer gesunden Beziehung", betonte sie daraufhin. Carlos scheint also schon mal kein Problem mit Isis Teilnahme zu haben.

Auch die Community der beiden Schlagersänger hat positiv reagiert: "Für uns beide ist es das erste Reality-TV-Format und wir haben die volle Rückendeckung unserer Fans und Unterstützer", erzählten die Musiker im weiteren Gespräch mit Promiflash. Julian und Isi wollen die Herausforderung mit einer gewissen Lockerheit annehmen und: "Wir sind sportlich, anders als das Ballermannklischee, nicht strohdumm", hoben sie ihre Vorteile gegenüber den anderen Kandidaten rund um Walentina Doronina und Marco Cerullo (32) hervor.

Anzeige

Instagram / isi_glueck Isabel Glück mit ihrem Ehemann Carlos im Juli 2021

Anzeige

Instagram / isi_glueck Carlos Lucio und Isi Glück im Mai 2020

Anzeige

Instagram / isi_glueck Isi Glück und Julian Benz, Ballermann-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de