Halyna Hutchins meldete sich mit einem letzten Post vom Drehort. Vor wenigen Stunden wurde die schreckliche Nachricht bekannt, dass die Kamerafrau bei einem Unglück am Filmset von "Rust" ums Leben kam. Bei der Aufnahme von Schussszenen für den Westernstreifen löste sich ein Schuss der Requisitenwaffe von Schauspieler Alec Baldwin (63) und traf Haylna. Wenige Tage vor ihrem tragischen Tod hatte die Kamerafrau einen freien Tag genossen und sich in der direkten Umgebung der Filmlocation gefilmt.

Vor zwei Tagen postete die Verstorbene zum letzten Mal einen Beitrag auf ihrem Instagram-Profil. In einem Video zeigte sie sich bei einem gemütlichen Ausritt durch New Mexico. "Einer der Vorteile beim Dreh eines Westerns ist, dass du an deinem freien Tag reiten gehen kannst", schrieb sie zu dem Clip. Den eigentlich so fröhlichen Beitrag der Blondine nutzen zahlreiche User nun dafür, ihr Beileid auszudrücken und Halynas Familie beizustehen. "Ruhe in Frieden" oder "Wir vermissen dich", kommentierten Freunde und Fans das Video.

Auch Alec, der den tödlichen Schuss versehentlich abgefeuert hat, hatte sich noch kurz vor dem tragischen Vorfall aus der Nähe des Sets gemeldet. Der siebenfache Vater facetimte mit seiner Frau Hilaria (37). Die Dunkelhaarige teilte in ihrer Social-Media-Story einen Screenshot, der sie und ihren Partner auf dem Screen des Handys zeigte.

Instagram / halynahutchins Kamerafrau Halyna Hutchins

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Instagram / hilariabaldwin Alec Baldwin im Videocall mit Hilaria

