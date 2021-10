Weitere schreckliche Details zu Halyna Hutchins' Tod kommen ans Licht. Vergangene Woche starb die Kamerafrau bei einem schrecklichen Unfall am Filmset von "Rust". Der Schauspieler Alec Baldwin (63) erschoss die junge Mutter aus Versehen mit einer Requisitenwaffe, die ohne seines Wissens mit scharfer Munition geladen war. Auch Halynas Kollege Serge Svetnoy war bei der Tragödie anwesend – und schildert nun seine Sicht der Dinge.

Auf Facebook veröffentlichte der Beleuchter ein emotionales Statement, in dem er die Geschehnisse Revue passieren ließ. "Ich stand Schulter an Schulter mit Halyna während dieses tödlichen Schusses, der ihr Leben nahm [...]. Ich hielt sie in meinen Armen, als sie starb", berichtete er. Serge habe die 42-Jährige schon seit Jahren gekannt – und sei mit ihr gut befreundet gewesen: "Ich habe mit ihr an fast all ihren Filmen gearbeitet."

Zusätzlich erhob Halynas Freund harte Vorwürfe gegen drei Crew-Mitglieder. "Fahrlässigkeit und Unprofessionalität sind schuld daran", notierte er. Laut Serge hätte die Tragödie eindeutig verhindert werden können. "Ich bin mir sicher, dass wir in jeder Abteilung am Set Profis hatten, außer in der Abteilung, die für Waffen zuständig war", erläuterte er.

Anzeige

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Anzeige

Instagram / halynahutchins Halyna Hutchins, Kamerafrau

Anzeige

Ron Adar / M10s / MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de