Dieses Das Sommerhaus der Stars-Spiel endete blutig! In der heutigen Folge mussten die sechs verbliebenen Promipaare in der Challenge "Paar-Wash" einmal mehr Schwindelfreiheit und Köpfchen beweisen: Auf einem schmutzigen Schrottwagen an einen Kran gehängt, sollten die Duos mit Schwämmchen Buchstaben freirubbeln und so auf das Lösungswort kommen. Für Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn lief es einmal mehr nicht gerade glatt – ihre schlechte Schrubb-Performance regte den Berliner sogar so sehr auf, dass er wutentbrannt gegen einen Holzzaun boxte!

Während Mike wie versteinert nicht aus dem am Kran hängenden Wagen klettern konnte, gab seine Frau alles, um die Buchstaben zu finden. Trotzdem machte er der Schauspielerin anschließend im Sprechzimmer Vorwürfe, woraufhin ihr der Kragen platzte: "Mir steht es gerade hier, ganz ehrlich. Ich kenne dich. Wenn du blockierst, ich habe es in deinen Augen gesehen, brauchst du Zeit. In der Zeit musste ich selber erstmal ausprobieren und das passt dir nicht, wen ich dann selber ausprobiere, weil du dir dann blöd bei vorkommst und das mag ich nicht", ärgerte sich Michelle mit Tränen in den Augen. Der DJ fühlte sich davon offenbar so sehr angegriffen, dass sich sein ganzer Frust anschließend wie ein Feuerwerk entlud: Er boxte mit voller Wucht gegen einen Zaunpfeiler und ließ bei dem Schlag seine Knöchel der rechten Hand blutig aufplatzten!

Dass er dann ausgerechnet seiner Herzdame Aggressionen unterstellte, setzte den dramatischen Geschehnissen noch die Krone auf: "Du hast eine Aggression da drinnen gehabt, du hast mich gar nicht mehr wahrgenommen. Du warst voll im Wahn. So im Wahn", versuchte Mike Michelle einzureden. Zurück im Haus versuchte das Paar den Ausraster zu überspielen – die Verletzung blieb aber natürlich auch den Kontrahenten nicht verborgen. Mike versuchte die blutige Faust herunterzuspielen: "Ich bin Autogefahren. Alles gegeben ist untertrieben. Das war ja eh schon ein Schrottauto, da ist es ja egal. Ich hab drauf gehauen, bis der Lack abbricht." Seine VIP-Mitbewohner wollten das allerdings nicht wirklich glauben. Benjamin Melzer kam der Sache jedenfalls ziemlich schnell auf die Schliche: "Ich sage, dass er vor Wut dagegen geboxt hat."

Und was sagt das Netz? Das zeigt sich einmal mehr entsetzt von Mikes Verhalten, wie mehrere Twitter-Reaktionen deutlich machten: "Von null auf Eskalation in 0,1 Sekunden. Erschreckend", "Mike klärt Michelle über ihre Aggressionen auf? Kann man sich nicht ausdenken" oder "Wie er ihr ständig die Schuld für alles gibt" zeigten sich nur drei User fassungslos. Was sagt ihr zu Mikes Zaun-Ausraster? Stimmt ab!

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

