Für diese Gründer hat sich die Höhle der Löwen-Teilnahme definitiv gelohnt! Im Staffelfinale stellten Gissou, Lucas und Maximilian ihr Start-up namens Grundriss in Lebensgröße vor. Ihre Idee: Ihre Kunden kommen in eine Filiale, wo sie sich den Grundriss für ihr Bauprojekt in Echtgröße und 3D-Ansicht anschauen – und so besser vorstellen können. Die Löwen waren hin und weg von der Idee. Am Ende schlugen Judith Williams (49) und Carsten Maschmeyer (62) zu und machten einen Deal mit den Münchnern. Schon jetzt ist Grundriss in Lebensgröße total erfolgreich!

Im Promiflash-Interview im Anschluss an die Dreharbeiten plauderten die Gründer jetzt aus: "Wir haben innerhalb von sechs Monaten fünf Standorte eröffnet und haben drei weitere in der Pipeline. Es sind weitere 17 Standorte in Europa geplant, und mittlerweile beschäftigen wir über 30 Mitarbeiter." Weiter verrät das junge Team: "Aus einer Marke konnten wir mittlerweile drei Marken schaffen, Grundriss in Lebensgröße, Planung in Lebensgröße und Küchenplanung in Lebensgröße." Auch die Zusammenarbeit mit ihren Löwen sei "super": "Wir sind oft in Kontakt und sprechen mit dem Investmentteam jede Woche."

Die Investoren sind natürlich mächtig stolz auf diesen Erfolg! "Carsten und ich freuen uns riesig", betonte Judith jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. "Grundriss in Lebensgröße ist ein Segen für alle Bauherren!", schwärmte sie weiter. "Ich freue mich auf diese Zusammenarbeit!", ergänzte Maschmeyer auf seinem Profil.

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Gründer von Grundriss in Lebensgröße bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams in der neuen "Die Höhle der Löwen"-Staffel

