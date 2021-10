So heiß gehen John Legend (42) und Chrissy Teigen (35) aus! Seit 2013 sind der "All Of Me"-Interpret und das Model miteinander verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Neben Familienzeit mit Tochter Luna (5) und Sohnemann Miles (3) legen die beiden auch viel Wert auf ihre Zweisamkeit. Nun genossen John und Chrissy erneut einen kinderfreien Abend und warfen sich dafür ordentlich in Schale.

Es ist ein ziemlich heißer Anblick, den John seinen Fans auf Instagram bietet! Auf einem neuen Foto posiert der Musiker neben seiner Frau, beide haben sich schick zurechtgemacht. Der Anlass? "Mama und Papa gehen aus", notierte der 42-Jährige zu der Aufnahme. Die Fans des Paares schmelzen bei dem Pic dahin. "Das bestgestylte Paar aller Zeiten", meinte nur ein User begeistert.

Dass Chrissy und John total glücklich miteinander sind, steht wohl außer Frage. Mit süßen Worten untermauern die beiden regelmäßig ihre Liebe. So schwärmte die 35-Jährige im Sommer unter einem Paarfoto: "Ich liebe dich. Ich bin das glücklichste Mädchen aller Zeiten."

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit John Legend und ihren Kids

Getty Images Model Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend

