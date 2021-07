Auf John Legend (42) kann sich Chrissy Teigen (35) wohl auch in diesen schweren Wochen verlassen. Zuletzt stand das Model heftig unter Beschuss: Zuerst tauchten alte Tweets, in denen es das Reality-TV-Sternchen Courtney Stodden (26) gemobbt hatte, auf – und nun behauptete auch noch eine kamerunische Sängerin, die Beauty habe sie bei den Grammy Awards geschubst. Während die zweifache Mutter gegen die Kritik ankämpft, steht der Vater ihrer Kinder stets an ihrer Seite. Im Netz drückte Chrissy nun aus, wie dankbar sie für ihren Ehemann ist.

Mit ihren Instagram-Followern teilte die 35-Jährige ein neues Foto aus ihrem Urlaub in Italien, auf dem sie mit John in sommerlichen Looks zu sehen ist. Zusammen mit dem Musiker posiert sie Arm in Arm vor dem herrlichen Ausblick auf Florenz. "Ich liebe dich. [Ich bin d]as glücklichste Mädchen aller Zeiten", schrieb Chrissy zu dem Schnappschuss. Unter anderem ihre Model-Kollegin Brooklyn Decker (34) scheint ihr dieses Liebesglück zu gönnen. "Liebe die Liebe", kommentierte die Blondine.

Auch zum Vatertag, der in den USA vor wenigen Wochen gefeiert wurde, hatte Chrissy dem Sänger rührende Zeilen gewidmet. "Es gibt nichts dazu zu sagen. Nur Tränen, die ich gerade erst geweint habe. Wir lieben dich für immer", schrieb sie zu einem Foto ihres Mannes mit den beiden gemeinsamen Kindern Miles (3) und Luna (5).

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Tochter Luna und John Legend

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Miles (l.) und Luna

