Er genießt seine Vaterrolle – und nimmt sie gleichzeitig mit Humor! Johannes Haller (33) und Jessica Paszka (31) wurden diesen Mai Eltern der kleinen Hailey-Su. Der Unternehmer geht dabei in seiner Funktion als Papa total auf – erst vor wenigen Tagen teilte er ein paar entzückende Schnappschüsse bei der Arbeit von sich und seiner Tochter. Und jetzt legt der Ibiza-Auswanderer nach: Johannes veröffentlichte zwei witzige Videos mit Hailey!

"Hailey, könntest du mir bitte noch einen Kaffee bringen?", fragt Johannes sein Töchterchen in einem Video auf seiner Instagram-Seite. Und prompt sieht man, wie die Kleine vermeintlich zum Kaffeeautomaten läuft und ihrem Papa ein Heißgetränk zubereitet. Auch in seiner Story macht der frischgebackene Vater Späßchen. Mit Hailey in einer Babytrage an seiner Brust tanzt der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat zu einem Rocksong durch das Wohnzimmer. Offenbar war Mama Jessi zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht zu Hause. Denn das Video ist mit "Jessica Paszka, wir vermissen dich!" betitelt.

Auch aus dem Liebesleben von Johannes und Jessica gibt es neue Nachrichten! Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden in einer Fragerunde Details über ihre anstehende Vermählung preisgegeben. Wann wird die Hochzeit stattfinden? "Standesamtlich noch im Dezember", hatte der künftige Ehemann verraten. Wann und wo die Zeremonie abgehalten werden soll, wollten sie aber noch nicht offenbaren.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im September 2021

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

