Pocher-Hate kurbelte Johannes Hallers Jachten-Business an

Johannes Haller (36), bekannt aus Reality-TV-Shows wie Die Bachelorette und Promi Big Brother, hat sich in den vergangenen Jahren auf Ibiza ein lukratives Geschäft mit dem Verkauf und der Vermietung von Jachten aufgebaut. Seinen Erfolg verdankt Johannes nicht nur seinem Unternehmergeist, sondern auch einem öffentlichen Schlagabtausch mit Comedian Oliver Pocher (46). Während des Corona-Lockdowns 2020 wanderte Johannes nach Ibiza aus und plante, einen Jacht-Charter-Service zu eröffnen. Dies brachte Oliver dazu, ihn im Netz scharf zu kritisieren und ihn den "König des Schwachsinns" zu nennen. Obwohl diese Zeit ein schweres Kapitel seines Lebens gewesen sei, könne Johannes heute über den Pocher-Hate lachen. "Der Shitstorm mit Oliver Pocher hat uns Tausende Kunden gebracht. Leute, die mich beschimpft haben, wurden meine Kunden. Die wenigsten, die mich damals für dumm gehalten haben, tun es heute noch", erklärte er in der er in der ARD-Reihe "Money Maker".

Johannes lebt seit 2020 gemeinsam mit seiner Frau Jessica Haller (34) auf der spanischen Insel und macht mit seinem Unternehmen Millionengewinne, wie er in der Sendung verriet. Und das Business scheint sich gewaltig zu lohnen: "Da gibt es kein Limit. Das tollste Schiff waren mal zwölf Millionen Euro."

Nicht nur beruflich, sondern auch privat könnte es für Johannes nicht besser laufen. Seit 2020 sind er und Jessica ein Paar – und seit Dezember 2021 sogar verheiratet. Ihre Liebe krönten sie im Mai 2021 mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Die kleine Hailey-Su macht die beiden zu stolzen Eltern. Wie Jessica erst kürzlich auf Instagram verriet, könnte sie sich in Zukunft weiteren Familiennachwuchs vorstellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica Haller, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

Anzeige Anzeige