Jessica Haller hatte bei Johannes mit Eifersucht zu kämpfen

Jessica Haller (34) spricht überraschend offen über ihre Ehe mit Johannes Haller (36). Die beiden Reality-Bekanntheiten lernten sich 2020 kennen und traten rund ein Jahr später vor den Traualtar. Wie die Influencerin nun auf Instagram ausplaudert, sei in ihrer Partnerschaft aber nicht alles einfach gewesen. Auf die Frage eines Fans, ob Eifersucht in einer Beziehung in Ordnung sei, antwortet sie: "Eine gesunde Eifersucht ist definitiv total in Ordnung, aber seinen Partner zu kontrollieren und ihm nicht zu vertrauen, stresst am Ende nur dich selbst und macht dich psychisch kaputt." Sie wisse genau wovon sie spreche, da sie bei niemandem so eine Eifersucht verspürt habe wie bei ihrem Mann.

Dann berichtet die Beauty ausführlich über ihre eigenen Erfahrungen. "Die ersten zwei Jahre bin ich innerlich durch die Hölle gegangen, weil ich es nicht wirklich zeigen wollte. Ich dachte mir: 'Hallo, der Arme! Der kann ja nichts dafür, dass ich so ein Misstrauen Männern gegenüber entwickelt habe'", erklärt sie weiter und gibt zu: "Dabei war ich vorher nie so – crazy, aber wahr. Als ich dann Herzrasen bekam, nur weil mein Mann freundlich zu einer anderen Frau war, bin ich innerlich tausend Tode gestorben." Daraufhin habe sie beschlossen, etwas zu ändern. Jessica las Bücher, holte sich therapeutische Hilfe und ließ sich sogar hypnotisieren.

Mittlerweile sind die beiden aber ein eingespieltes Team. Im Mai 2021 wurden Jessica und Johannes zudem erstmals Eltern: Die kleine Hailey-Su erblickte das Licht der Welt. Damit ist die Familienplanung aber noch nicht abgeschlossen, wie die Beauty verrät. Auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sie sich noch weiteren Nachwuchs wünscht. "Ja! Dafür muss ich aber erst komplett gesund sein", lautete die klare Antwort der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin. Dabei bezog sich die Content Creatorin auf ihre OP an der Wirbelsäule, der sie sich im August dieses Jahres aufgrund einer nicht näher erläuterten Erkrankung unterziehen musste.

Hauter, Katrin / ActionPress Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Johannes Haller und Jessica mit ihrer Tochter Hailey

