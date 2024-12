Jessica und Johannes Haller feierten Luxus-Weihnachtsfest

Jessica (34) und Johannes Haller (36) haben das Fest der Liebe besonders luxuriös genießen können. Die Realitystars haben die Feiertage in einem 5-Sterne-Hotel in Österreich verbracht. Die einstige Bachelorette teilte Einblicke des Wellnessurlaubs auf ihrem Instagram. Auf den Bildern zeigen sich Jessica und ihr Mann in kuscheligen Bademänteln. Gemeinsam mit ihrer Tochter Hailey-Su (3) machte das Paar sogar eine Alpakawanderung. Ihre Tochter zeigt die Influencerin eher selten in der Öffentlichkeit. Anlässlich des Urlaubs machte die Reality-Bekanntheit nun eine Ausnahme. Jessica schwärmte: "Zusammenfassung der Weihnachtsfeiertage: Das sind die besonderen Zeiten voller Liebe und Magie."

Auf den weiteren Bildern präsentiert Jessica ein festliches Weihnachtsdinner sowie einen prächtig geschmückten Tannenbaum. Zudem zeigt sie ein Paar glitzernder Schühchen mit rosa Schleifen, die ihre kleine Tochter wohl unter dem Weihnachtsbaum auspacken durfte. Aber der Urlaub der Social-Media-Stars war nicht nur entspannt, sondern auch voller Action. Skifahren und Gleitschirmfliegen standen auf dem Plan der Ex-Bachelor-Kandidatin und dem ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer.

Neben den süßen Familienfotos und den kulinarischen Spezialitäten postete Jessica einige hübsche Selfies. Die Beauty präsentierte ihre stylishen Outfits, darunter einen Look bestehend aus einem grauen Minirock und weißer Bluse. Dazu kombinierte die Mutter eine beige Tasche. Im Schnee trug die "Die Verräter"-Teilnehmerin einen weißen glitzernden Schneeanzug mit einem schwarzen flauschigen Teddymantel. Passend zu diesem wählte sie eine schwarze Mütze.

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller im STOCK resort, Dezember 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im STOCK resort, Dezember 2024

