Ist bei Jessica Haller noch weiterer Nachwuchs in Planung?

Im Mai 2021 wurde Jessica Haller (34) zum ersten Mal Mutter: Zusammen mit ihrem Ehemann Johannes Haller (36) durfte sie sich über die Geburt ihres Töchterchens Hailey-Su freuen. In einer neuen Fragerunde auf Instagram stellt sich die Reality-TV-Bekanntheit nun den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower will dabei von ihr wissen, ob sie sich weiteren Nachwuchs wünsche. "Ja! Dafür muss ich aber erst komplett gesund sein", verrät Jessica und spielt damit auf ihre Rücken-OP an, der sie sich im August unterzogen hat.

In dem Q&A gibt die 34-Jährige zudem ein ehrliches Update zu ihrem derzeitigen Wohlbefinden nach dem Eingriff an ihrer Wirbelsäule – und gesteht dabei, dass sie sich in ihrer Mobilität ziemlich eingeschränkt fühlt. "Das Heftigste, was mich mental komplett durcheinandergebracht hat, war die Yogastunde im Hotel… Ich habe einfach 30 Minuten auf dem Boden geweint, weil ich so unbeweglich bin. Bücken wie ein normaler Mensch, sich zu dehnen wie ein normaler Mensch, all das ging nicht", erklärt sie zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand.

In dieser schwierigen Zeit steht ihr sicher ihr Mann unterstützend zur Seite. Jessica und Johannes lernten sich in der Reality-TV-Show Die Bachelorette kennen. Nach einigen Höhen und Tiefen fanden sie schließlich zueinander und gaben sich vor drei Jahren das Jawort. Seither lebt die Familie auf Ibiza und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf der sonnigen Insel über Social Media. Erst Ende September verkündete die Influencerin einen großen Meilenstein: Ihre dreijährige Tochter geht jetzt in die Vorschule. "Ich stehe gerade vor der Vorschule meiner Tochter. Ich hatte so viele schlaflose Nächte, weil ich so sicher war, dass das einfach zu früh ist", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2024

Instagram / jessica_haller Jessica Haller und Johannes Haller mit Tochter Hailey im August 2024

