Seit rund sechs Monaten sind der einstige Bachelorette-Kandidat Johannes Haller (33) und seine Verlobte Jessica Paszka (31) stolze Eltern: Im Mai 2021 durfte das Paar nämlich sein erstes Kind auf der Welt begrüßen. Auch wenn die beiden das Gesicht ihrer kleinen Hailey-Su nicht zeigen, posten sie nur allzu gerne niedliche Babyfotos in den sozialen Medien. Jetzt veröffentlichte Johannes ein besonders niedliches Foto von sich und seiner Hailey am Arbeitsplatz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Johannes jetzt zwei neue Fotos, auf denen er gemeinsam mit seinem Töchterchen am Laptop arbeitet – und dabei trägt Hailey-Su sogar einen Kapuzenpullover mit dem Schriftzug seiner Firma. "Selbst und ständig... Heute aber mit Verstärkung", schrieb der stolze Vater zu den putzigen Schnappschüssen. Er habe den ganzen Morgen Statistiken erstellt und Auswertungen gemacht, erklärte er zudem in seiner Story. Doch bei so einer niedlichen Kollegin dürfte dieser Arbeitstag garantiert nur halb so stressig gewesen sein...

Johannes' Fans waren von der jüngsten Mitarbeiterin seiner Firma jedenfalls ganz hin und weg: In der Kommentarspalte hinterließen die Supporter ihrem Idol zahlreiche Herz-Emojis und Komplimente. "Wie süß", "Sie fängt bald als Verstärkung im Unternehmen an" oder auch "Wie zuckersüß ist das bitte?!", schwärmten beispielsweise drei Nutzer.

Lela Radulovic Photography Johannes Haller und Jessi Paszka mit ihrer Tochter

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su im Oktober 2021 auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

