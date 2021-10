Chloe Ferry (26) bezieht Stellung! Nachdem sich die Geordie Shore-Bekanntheit im vergangenen Juni von dem Schauspieler Owen Warner getrennt hatte, bandelte sie kurz darauf mit dem gebürtigen Briten Johnny Wilbo an. Zwischen dem Paar scheint es bislang gut zu laufen. Vor wenigen Tagen sorgte die Reality-TV-Darstellerin nun für Spekulationen bei ihren Fans: Sie postete ein Foto, auf dem sie ihren Bauch mit einer Hand verdeckte – und viele Follower vermuteten daraufhin, dass Chloe womöglich schwanger sei. Jetzt äußert sie sich endlich selbst dazu!

In ihrer Instagram-Story räumte die 26-Jährige die Gerüchte nun aus dem Weg. "Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich bin zu 100 Prozent nicht schwanger", stellte sie klar – und hielt dabei zur Bestätigung einen Wodka-Cranberry-Cocktail in die Kamera. Eines Tages wolle Chloe definitiv eine eigene Familie gründen. "Aber im Moment bin ich nicht schwanger", meinte sie.

Ob die ehemalige UK-Ex on the Beach-Teilnehmerin ihre Fans mit dem Bild vielleicht nur pranken wollte? Schließlich hat sie sich schon des Öfteren den einen oder anderen Spaß mit ihrer Community erlaubt: Im vergangenen Mai heizte die Influencerin beispielsweise selbst die Gerüchteküche an. Sie teilte ein Bild mit ihrem Ex, auf dem sie ein auffälliges Schmuckstück an ihrem Ringfinger trug. Einige Follower glaubten daraufhin, die beiden hätten sich verlobt – doch Fehlanzeige! Chloe wollte ihre Community offenbar nur auf den Arm nehmen.

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de