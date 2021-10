Helene Fischer (37) gibt im Netz Einblicke in ein heißes Fotoshooting! Ende September platzte die Bombe und es wurde bekannt: Die beliebte Schlagersängerin erwartet mit ihrem Partner Thomas Seitel ihr erstes Kind. Ihren Babybauch hält die Musikerin seither jedoch versteckt. Sogar bei einem Interview vor wenigen Wochen kaschierte sie ihn mit einem lockeren Kleid. Nun teilte Helene einen neuen Clip einer sexy Fotosession – doch auch hier war von Schwangerschaftsrundungen noch nichts zu sehen!

Via Instagram postetet die 37-Jährige ein Video und zeigte darin einen Ausschnitt aus einem Fotoshooting. Von einer gewölbten Körpermitte fehlt auf diesen Bildern jedoch jede Spur. Wie gewohnt wirft sich die Sängerin mit flachem Bauch in verführerische Posen und trägt dabei teilweise nur Unterwäsche. Lange ist dieses Shooting aber noch gar nicht her. "Ein kleiner Rückblick auf die Fotosession, die nur wenige Monate zurückliegt. Seitdem ist viel passiert", schrieb Helene selbst zu dem Clip.

Laut einem Insider soll das Baby im Februar oder im März zur Welt kommen. Ob die Fans den Bauch der Künstlerin noch zu sehen bekommen werden, bleibt abzuwarten. Eine perfekte Gelegenheit würde sich am 6. November bei dem einmaligen Wetten, dass..?-Comeback bieten. Bei der Kult-Show rund um Moderator Thomas Gottschalk (71) wird die Schlagerqueen einen "spektakulären Auftritt" hinlegen.

YouTube / Helene Fischer (Official) Helene Fischer in einem Livestream, Oktober 2021

ActionPress Tänzer Thomas Seitel und Schlagerstar Helene Fischer

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten dass...?"

