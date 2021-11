Große Gerichtsverhandlung bei GZSZ! In der beliebten Vorabendserie wird der von Wolfgang Bahro (61) dargestellte Jo Gerner angeklagt – und auch Jan Kittmanns Figur Tobias Evers muss sich vor Gericht verantworten. Warum? Sie hatten einst Jay, gespielt von Christoph Moreno, unter Druck gesetzt, um zu erfahren, wo er Fotos von Johanna Gerner (Charlott Reschke) versteckt hatte. Doch wie verliefen eigentlich die Dreharbeiten der Gerichtsszenen?

Die Location, an dem die Dreharbeiten stattgefunden haben, war das Rathaus von Berlin-Treptow. Der große Saal und der geräumige Flur eigneten sich perfekt dafür. "Das war für uns jetzt gerade sehr, sehr gut, weil wir ja immer noch Abstand halten müssen", erklärt Ulrike Frank (52), die Katrin-Flemming-Darstellerin, in einem RTL-Beitrag. Sie verrät außerdem, dass in diesem Gebäude in der Vergangenheit schon öfter Gerichtsszenen für die Serie gedreht wurden.

Eine entscheidende Rolle spielt in diesen Szenen auch Charlott – sie stellt die Serientochter von Jo und Katrin, Johanna, dar. Als Zeugin sagt Johanna im Prozess gegen ihren Vater aus – dafür musste deren Darstellerin einiges an Text einstudieren. "Sie ist jetzt sechs Jahre dabei und es ist der Wahnsinn, wie sie sich entwickelt hat", schwärmt Ulrike über ihre Serientochter. Dabei lobt sie nicht nur, dass sich Charlott ihre Texte gut merken konnte, sondern auch deren schauspielerische Leistung.

TVNOW / Rolf Baumgartner Jo Gerner (Wolfgang Bahro) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

TVNOW / Rolf Baumgartner Tobias (Jan Kittmann) und Katrin (Ulrike Frank) bei GZSZ

Wenzel, Georg / Action Press Ulrike Frank, Charlott Reschke und Wolfgang Bahro

