Inka Bause (52) macht ein ehrliches Geständnis! Seit dieser Woche flimmert die beliebte Kuppelsendung Bauer sucht Frau endlich wieder über die Mattscheiben. Unter anderem der Biolandwirt Mathias und Ackerbauer Peter sind auf der Suche nach der Partnerin fürs Leben. Mittendrin, wie immer: Moderatorin und Kupplerin Inka! In einem Interview gibt die TV-Bekanntheit jetzt zu: Die diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen sind so hübsch, dass die Schlagersängerin das Gefühl hat, sie kann nicht mehr mithalten!

"Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen! Die werden immer jünger und attraktiver", betont Inka jetzt im Talk mit RTL und witzelt dann: "Ich muss wirklich immer wochenlang vorher mit meiner Stylistin sprechen: 'Was soll ich denn noch anziehen, bitte? Die Mädels sehen alle so rattenscharf aus und haben so tolle Dirndl an! Wie kann ich das toppen?'" Doch die Schauspielerin will klarstellen: "Es geht für mich nicht wirklich darum, zu toppen. Mit 52 geht es für mich nur noch darum, überhaupt noch wahrgenommen zu werden...", erklärt sie lachend.

Doch nicht nur die Kandidatinnen begeistern Inka in diesem Jahr, sondern auch die Bäuerin: "Wir haben die Lara dabei dieses Mal, eine Frau – und da freue ich mich wahnsinnig drüber." Weiter schwärmt die Leipzigerin: "Die hat sich wacker geschlagen am Anfang! Steh da mal alleine zwischen den ganzen Bauern als junge Frau – das ist schon hart."

RTL / Stefan Gregorowius Michelle, Valeria, Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL / Stefan Gregorowius Björn mit seinen potenziellen Hofdamen bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Melanie, Lara, Jennifer und Franziska bei "Bauer sucht Frau" 2021

