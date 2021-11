Bei Bauer sucht Frau wurden die ersten Entscheidungen getroffen! In diesem Jahr möchten sich zwölf einsame Landwirte in dem Kuppelformat mit Inka Bause (52) mal wieder so richtig verlieben. Beim Scheunenfest treffen die Teilnehmer erstmals auf ihre Bewerberinnen und haben die Gelegenheit, sie besser kennenzulernen. Doch nicht alle von ihnen können mit auf die Höfe kommen. Diese Ladys haben die Kandidaten bis jetzt ausgewählt!

Schweinebauer Matze hat sich Denise und Eyleen zum Scheunenfest eingeladen. "Es hat superviel Spaß gemacht mit euch. Die Sympathie geht allerdings eher in Richtung Eyleen", lautete seine Entscheidung nach dem Kennenlerntag. Auch Hubert hat eine Dame gefunden, mit der er die weiteren Tage genießen will. Nachdem seine vegane Bewerberin Melanie wegen seines Fleischkonsums freiwillig das Handtuch geworfen hatte, blieb ihm nur noch die Sachbearbeiterin Andrea. Die Pferdewirtin Lara beschloss sogar, gleich zwei Frauen mit auf ihren Hof zu nehmen – Melanie und Franziska.

Peter und Björn sind dagegen noch etwas unentschlossen. Peter hatte vier Bewerberinnen eingeladen, möchte aber nur eine von ihnen mit zu sich nach Bayern nehmen. "Zwei schaue ich mir noch genauer an, aber da brauche ich noch länger Zeit. Das kann ich nicht jetzt entscheiden", hielt der Kommunalpolitiker fest. Er möchte Sonja und Kerstin erst einmal genauer unter die Lupe nehmen. Kim und Tia sind damit raus. Auch Björn zieht erst einmal ein Zwischenfazit und schickt zwei Singles, Michelle und Valeria, nach Hause. Wie genau sich Björn und Peter, aber auch die anderen sieben Landwirte entscheiden, ist erst in der nächsten Folge zu sehen.

RTL / Stefan Gregorowius Melanie, Hubert und Andrea bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Melanie, Lara, Jennifer und Franziska bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Kim, Tia, Peter, Kerstin und Sonja bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Michelle, Valeria, Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

