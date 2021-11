Werden Cora Schumacher (44) und Eric Sindermann (33) wirklich das nächste Traumpaar am Reality-TV-Himmel? Diese Frage stellen sich aktuell viele Fans! Quasi aus dem Nichts sind plötzlich gemeinsame Fotos der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten aufgetaucht. Tatsächlich bestätigte die Ex-Frau von Ralf Schumacher (46) auch schon, dass sie den Designer Dr. Sindsen datet. Trotzdem vermuten einige Fans nur eine PR-Nummer hinter ihrer Liebelei. Coras Ex-Freund Denny Heidrich sieht das ähnlich...

"Es ist sehr, sehr komisch, dass beide so innig miteinander sind. Man kann natürlich vieles inszenieren – wir wissen ja, dass PR immer ganz wichtig für alle in der Öffentlichkeit ist. Aber das ist schon PR mit bitterem Beigeschmack", betont Denny im Promiflash-Interview bei der Halloweenparty von Xenia Prinzessin von Sachsen (35) im First Class Medical in Berlin. "Also mir persönlich ist sie total egal, aber mir geht es um ihn als Freund. Wir haben ja viele Shows zusammen gemacht und letzten Endes wäre es echt traurig, wenn es so wäre."

Ganz klar: Denny ist wohl immer noch nicht gut auf Cora zu sprechen! Haben die beiden denn noch Kontakt? "Es ist gar nichts mehr. Es ist Gott sei Dank endlich Ruhe eingekehrt", beteuert der Adam sucht Eva-Kandidat. Wir erinnern uns: Der Rosenkrieg nach ihrer Trennung im Jahr 2020 ist so heftig ausgeartet, dass sie nur noch über Anwälte kommunizieren konnten. "Ich musste lange meinen Mund halten, weil mit dem Finger auf mich gezeigt wurde. Aber ich musste irgendwann auch mal etwas dazu sagen, weil ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe", erklärt der Fitness-Influencer.

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidirich, ehemaliger "Big Brother"-Kandidat

Anzeige

Instagram / coraschumacher Eric Sindermann und Cora Schumacher

Anzeige

Instagram / denny_heidrich Denny Heidrich, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de