Schlechte Neuigkeiten für alle Bachelor in Paradise-Fans! Die diesjährige Ausgabe des beliebten Kuppelformats scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Schon zwei Mal wurde die Sendezeit immer weiter nach hinten bis tief in die Nacht verschoben. Das zeigte sich natürlich auch an den Quoten: Im Vergleich zu den vorherigen Staffeln schalteten nur wenige Zuschauer ein. Jetzt wurde bekannt: Die Sendung wird nun komplett aus dem TV-Programm genommen!

Das berichtet nun DWDL. Am kommenden Sonntag wird das Format ein letztes Mal im Fernsehen ausgestrahlt – und zwar um 0:15 Uhr. Danach ist damit aber Schluss: In der darauffolgenden Woche werden die neuen Folgen nicht mehr im TV gezeigt. Trotzdem können die Kuppelshowliebhaber aufatmen: Auf RTL+ können sie die neue Staffel natürlich wie gewohnt weiterhin verfolgen.

In den ersten Episoden der diesjährigen Ausgabe ging es bereits ordentlich zur Sache: Zwischen der einstigen Rosenanwärterin Denise Hersing (25) und Lorik Bunjaku (25) fielen bereits erste heiße Küsse. Und auch Ex-Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (28) ging bereits in die Offensive: Er hatte kurz nach seinem Einzug Sex mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Samira Klampfl (27).

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Karina Wagner

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

TVNow Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

