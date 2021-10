Wann werden denn nun die Rosen verteilt? Am vergangenen Wochenende startete die neue Staffel von Bachelor in Paradise. In der Sendung bekommen ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten eine zweite Chance, um ihre große Liebe zu finden. In der ersten Folge gab es bereits die ersten Dramen. Aber anscheinend ist das Format nicht unterhaltsam genug. RTL verschiebt die Sendezeit der Datingshow noch tiefer in die Nacht!

Die erste Folge am vergangenen Sonntag schauten sich laut DWDL nur 5,1 Prozent der marktrelevanten Zielgruppe an. Diese Quote ist für den Sender RTL offenbar nicht zufriedenstellend. Die Sendezeiten der Kuppelshow werden in den kommenden Wochen variieren. In der nächsten Woche wird die Sendung anstatt um 22:25 Uhr erst nach einer Ehrlich Brothers-Show um 23:30 gesendet. In der darauffolgenden Woche am 7. November wird die Datingshow sogar erst mitten in der Nacht um 0:15 Uhr laufen! Am 14. November soll die vierte Folge dann nach der "Ultimativen Chartshow" ab Mitternacht zu sehen sein.

Bereits in der ersten Folge wurden ordentlich Herzen gebrochen und Hoffnungen enttäuscht. So erteilte Kandidat Moritz Breuninger (32) zunächst Karina Wagner (25) eine Absage und gab anschließend nach einem gemeinsamen Date auch Chanelle Wyrsch (25) einen Korb – sie war zuvor die "Bachelorette" in der Schweiz.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Karina Wagner

Anzeige

TVNOW Moritz Breuninger, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2021

Anzeige

TVNOW Chanelle Wyrsch, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass "Bachelor in Paradise" erst nachts laufen wird? Ich finde das total blöd! Mir ist das ziemlich egal... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de