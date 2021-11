Jetzt legt sich Christin Queenie auch noch mit ihrer Teampartnerin Walentina Doronina an! Die #CoupleChallenge-Kandidatinnen ecken in dem Format immer wieder bei ihren Mitstreitern an: Mrs.Marlisa und Fabio De Pasquale warfen den Girls sogar vor, dass sie von ihnen manipuliert worden seien. Doch auch bei Christin und Walentina scheint der Haussegen nicht immer gerade zu hängen: Zwischen den Are You The One?-Stars entfacht nun ein heftiger Streit!

"Ich habe immer so das Gefühl, dass du so werden willst wie ich", wetterte die Brünette gegen ihre Teampartnerin und fügte hinzu: "Das ist mir alles ein bisschen suspekt. Ich bin ich und du bist du!" Die Influencerin hingegen kann diese Vorwürfe aber offenbar überhaupt nicht nachvollziehen. "Das ist doch überhaupt nicht wahr, wir haben doch voll den anderen Style", winkte sie ab. Doch die Anschuldigungen scheinen Walentina schwer getroffen zu haben: Im Einzelinterview bricht sie sogar in Tränen aus.

Wenige Stunden später stehen aber schon wieder alle Zeichen auf Versöhnung. Christin sucht das Gespräch mit der Blondine – und will sich offenbar mit ihr vertragen. "Wir wissen ja, dass wir vielleicht eher Einzelgänger sind, aber ableisten kann man zusammen. Lass uns einfach ein bisschen zusammen raffen", meinte sie.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de