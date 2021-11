Heute stellt Cheyenne Pahde (27) ihre Kochkünste bei Grill den Henssler unter Beweis. Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Valentina (27) tritt sie gegen den Profikoch Steffen Henssler (49) an. Das Schwestern-Duo bekommt außerdem Unterstützung von Motsi Mabuse (40) und Irina Schlauch und ihren beiden Kochcoaches. Auch Privat spielt gutes Essen eine wichtige Rolle in Cheyennes Leben – sie verriet Promiflash jetzt, was sie am Liebsten bei einem Date isst.

Bei einem Rendezvous will man sich normal von seiner besten Seite präsentieren – auch die Auswahl des Essens ist deshalb bedeutend wichtig. Was ist für die Schauspielerin ein absolutes No-Go? "Salat ist superschwierig zu essen und es darf natürlich auch nichts mit Knoblauch sein", erklärte Cheyenne gegenüber Promiflash. Die 27-Jährige empfehle deshalb eine einfache Suppe für ein Date. "Da wird einem automatisch heiß", scherzte der Alles was zählt-Star.

Im vergangenen Jahr offenbarte Cheyenne, wie schwierig Dating für sie ist, ganz unabhängig vom richtigen Essen. "Menschen versuchen immer wieder, uns kennenzulernen, aber nicht, weil wir Cheyenne und Valentina sind, sondern weil wir die aus dem Fernsehen sind", beklagte sie sich in der TV-Doku "Die Pahde-Zwillinge – So sind wir wirklich!".

Getty Images Valentina und Cheyenne Pahde beim Münchner Film Festival 2015

Getty Images Schauspielerin Cheyenne Pahde bei einem Event 2019

Getty Images "Alles was zählt"-Star Cheyenne Pahde

