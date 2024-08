"Schwer krank": Cheyenne Pahde hatte große Sorge um Hund

Cheyenne Pahde (29) ist bei ihren Fans eigentlich als echte Frohnatur bekannt. Doch nun zeigt sich die Schauspielerin von einer ganz anderen Seite. Auf Instagram teilt sie ein emotionales Statement, das die "schwere Reise" ihres geliebten Hundes, den sie eigentlich aus der Öffentlichkeit raushält, thematisiert: "Unser Kleiner ist schwer krank geworden und wir waren plötzlich auf die Hilfe von fremden Menschen angewiesen, da wir schnell und immer wieder Blut von anderen Hunden gebraucht haben, um das Leben unseres Hundes zu retten."

Auch wenn es Cheyenne schwergefallen sei, fremde Menschen um Hilfe für ihren Vierbeiner zu beten, habe sich ihr Mut letztendlich bezahlt gemacht. Am Ende konnte "das Leben unseres Hundes gerettet werden", freut sich die Zwillingsschwester von Valentina Pahde (29) und bedankt sich zugleich für die Anteilnahme ihrer Follower: "Wir sind bis heute sprachlos über eure Bereitschaft, eure Güte, die lieben Worte und Taten und von Herzen bedanken wir uns als Familie bei euch, die uns durch die schlimme Zeit ohne zu zögern immer unterstützt habt."

Dass Cheyenne so lange nichts über das Leiden ihres Hundes erzählt hat, dürfte ihre Fans nicht wundern. Die Zwillinge verraten so gut wie kaum etwas über ihr Privatleben. Umso überraschender kam Valentinas Geständnis, dass sie ihre Karriere dem Familienleben vorgezogen habe. "Ich wollte immer jung Mama werden, habe aber meinen Fokus in den letzten zehn Jahren auf meine Karriere gelegt", erzählte die 29-Jährige im Gala-Interview.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde mit ihrem Hund

Instagram / cheyennepahde Cheyenne und Valentina Pahde, 2022

