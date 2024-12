Valentina Pahde durchsuchte mal das Handy ihres Ex-Partners

Valentina Pahde (30) war mal sehr neugierig – bereut es heute aber! Im gemeinsamen Interview mit ihrer Schwester Cheyenne Pahde (30) bei "Ein Promi, ein Joker" verrät die TV-Bekanntheit, was für sie in Beziehungen ein absolutes No-Go ist: Im Handy seines Partners herumzuschnüffeln. "Das ist keine gute Basis für eine Beziehung", erklärt sie und gibt zu, dass sie es selbst bereits gemacht hat: "Ich würde es nicht mehr machen und ich will es auch nicht mehr machen. Und ich will auch nicht mit jemandem zusammen sein, bei dem ich das Gefühl habe, ich muss es machen, deswegen bin ich Single."

Im Gespräch gaben die Schwestern auch preis, welche Hollywood-Stars bei ihnen hoch im Kurs stehen. Cheyenne ist begeistert von Henry Cavill (41), dem Schauspieler, der Superman verkörpert. "Ich bin eindeutig im Team Superman", meint sie lachend. Valentina hingegen favorisiert Chris Hemsworth (41), bekannt als Thor. Außerdem teilte Valentina mit, dass sie, wenn sie für einen Tag ein Mann wäre, sich selbst daten würde. "Ich würde Valentin werden und mich selbst ausführen", sagte sie schmunzelnd.

Die Pahde-Zwillinge sind seit ihrer Kindheit im Showbusiness tätig und haben sich in der deutschen Fernsehlandschaft einen Namen gemacht. Valentina wurde durch ihre Rolle in GZSZ bekannt, während Cheyenne in Alles was zählt begeistert. Cheyenne ist seit einiger Zeit mit dem ehemaligen Fußball-Profi Holger Badstuber (35) zusammen, ihre Schwester ist jedoch Single. Valentina war bis Mai 2023 mit Dominik Guehrs (34) zusammen – ob er derjenige war, in dessen Handy sie herumspioniert hat, lässt sie im aktuellen Interview nicht durchblicken.

Getty Images Cheyenne und Valentina Pahde im Juli 2023

Instagram / valentinapahde Dominik Guehrs und Valentina Pahde im Mai 2023 in Cannes

