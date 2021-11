Heute wagen sich Valentina (27) und Cheyenne Pahde (27) bei Grill den Henssler an den Herd. Die zwei Schwestern treten als Duo zusammen mit Irina Schlauch und Motsi Mabuse (40) gegen den Profikoch Steffen Henssler (49) an. Tatsächlich waren die Schauspielerinnen bereits vor fünf Jahren in der Kochshow zu Gast. Jetzt offenbarten sie gegenüber Promiflash, wie es für sie ist, gemeinsam in der Küche zu stehen.

"Wir kochen supergerne zusammen", verriet Valentina im Interview mit Promiflash. Bei gegenseitigen Besuchen sei es ganz normal für sie, sich gegenseitig in der Küche zu helfen – aus ihren Kochabenden mache das Geschwister-Gespann ein wahres Happening. "Klar steht man sich bei 'Grill den Henssler' ab und zu mal kurz im Weg, aber das wird kein Hindernis für uns", erklärte die angebliche Freundin von Fußballstar Rúrik Gíslason (33). In der heutigen Folge kümmern sich die Pahde-Zwillinge genauso wie bei ihrem letzten Auftritt in der Kochsendung um das Dessert und scheinen durchaus optimistisch zu sein.

Der November steht beim TV-Sender Vox unter dem Motto "#VOXforWomen", was in Valentina und Cheyennes Augen ein wichtiges Thema ist. "Ich würde mich so freuen, wenn Frauen sich mehr gönnen und füreinander freuen würden. Aber jeder muss bei sich selber anfangen", betonte der Alles was zählt-Star.

RTL / Frank. W. Hempel "Grill den Henssler"-Kochcoaches, Steffen Henssler, Moderatorin Laura Wontorra und Kandidaten

RTL / Frank. W. Hempel "Grill den Henssler": Steffen Henssler, Cheyenne Pahde und Valentina Pahde

ActionPress Cheyenne und Valentina Pahde bei "Holiday on Ice"

