Kehrt Cheyenne Pahde wieder zu "Alles was zählt" zurück?

Cheyenne Pahde (28) bringt Licht ins Dunkel! Im Juli 2016 war die Schauspielerin zum Cast von Alles was zählt dazugestoßen. In ihrer Rolle der Marie Schmidt begeisterte die Blondine Tag für Tag zahlreiche Fans der Vorabendserie. Doch im Sommer 2021 dann die traurige Nachricht: Der TV-Star legt eine längere Pause ein. Seither ist unklar, ob und wann Cheyenne wieder zu AWZ zurückkehren wird. Doch jetzt verrät der Serienstar, ob sich die Fans schon bald über ein Comeback freuen dürfen!

"Ich habe bei 'Alles was zählt' pausiert, erst mal für ein Jahr, weil ich gucken wollte: ‘Gibt es noch Angebote nach fast sechs Jahren Serie für mich als Schauspielerin aber auch als Person? Ist das Interesse an mir noch da?’", erklärt die 28-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story. Und tatsächlich bekam Cheyenne ein neues Engagement: Seit dem vergangenen Jahr spielt sie bei "Blutige Anfänger" mit. "Deswegen kann ich zu 'Alles was zählt' noch überhaupt nichts sagen. [...] Aber sag niemals nie", teilt der Serienstar seinen Fans mit.

Neben ihrer Rolle bei "Blutige Anfänger", nehme die 28-Jährige auch weiterhin regelmäßig an Castings teil. "Manchmal klappt ein Casting, manchmal klappt es nicht. Aber ich bin freiberuflich Schauspielerin und ich fände es schade, die Möglichkeit nicht auszunutzen, weil ich ja jetzt jung bin und gucken will, wie meine Reise weitergeht und wie ich mich als Schauspielerin entwickle", plaudert Cheyenne aus. Das sei ebenfalls ein Grund, weshalb sie derzeit noch nicht sagen könne, ob und wann sie wieder bei AWZ einsteigt.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde, Juni 2022

Getty Images Cheyenne Pahde, Schauspielerin

Bieber, Tamara Cheyenne Pahde, Schauspielerin

