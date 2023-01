Zum GZSZ-Aus: Cheyenne Pahde widmet Valentina süße Worte

Cheyenne Pahde (28) ist stolz auf ihre Zwillingsschwester! 2015 stieß Valentina Pahde (28) zum Cast der beliebten Daily GZSZ dazu. Seither begeistert die Schauspielerin zahlreiche Fans mit ihrer Rolle der Sunny Richter. Doch im Oktober des vergangenen Jahres kündigte der TV-Star seinen Ausstieg an. Nun fand Valentinas letzter Drehtag am GZSZ-Set statt – und zu diesem Anlass widmete ihr ihre Schwester Cheyenne ein paar emotionale Zeilen.

"Wir sind wahnsinnig so stolz, was du in den letzten Jahren durch Fleiß, Mut und Talent erreicht hast und es ist uns eine Freude zu sehen, wie du dich zu einer wunderbaren, eigenständigen und unabhängigen Frau entwickelt hast", lobte die 28-Jährige ihren Zwilling auf Instagram. Zudem hob die Schauspielerin hervor, was für eine Bereicherung Valentina für die Vorabendserie gewesen sei. "Ich liebe dich von ganzem Herzen und freue mich für dich auf alles, was noch kommt", schwärmte Cheyenne und wünschte dem GZSZ-Star einen schönen letzten Drehtag.

Nur wenige Stunden zuvor hatte sich auch Valentina selbst zu ihrem Aus zu Wort gemeldet. "Nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen", hatte die Blondine zu einem Video, bestehend aus zahlreichen Momentaufnahmen mit ihren GZSZ-Kollegen, auf Instagram geschrieben. Doch offenbar müssen die Fans nicht für immer auf die 28-Jährige verzichten. "Aber kein Abschied ist für immer", hatte sie nämlich versprochen.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde, GZSZ-Star

Anzeige

ActionPress Schauspielerinnen Valentina und Cheyenne Pahde

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de