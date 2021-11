In Los Angeles gaben sich die Stars und Sternchen am Wochenende die Klinke in die Hand. Am vergangenen Samstag fand die zehnte Art+Film Gala des Los Angeles County Museum of Art statt, bei der Promis aus der Kunstszene und der Filmbranche geehrt werden. Dabei zog es zahlreiche VIPs auf den roten Teppich der Veranstaltung – und das natürlich in den feinsten und schillerndsten Garderoben. Auch Hailey Bieber (24), Paris Hilton (40) oder Jared Leto (49) haben sich in Sachen Fashion mal wieder selbst übertroffen.

Miley Cyrus (28) war von Kopf bis Fuß in einen Blumenprint von Balenciaga gekleidet, während Jared und Lil Nax X im Partnerlook auftraten: Die Musiker trugen Anzüge von Gucci, die durch raffinierte Feder-Manschetten bestachen. Paris und Hailey rockten beide ein komplett weißes Outfit. Ob die Hotelerbin etwa schon mal den Brautlook getestet hat? Schließlich steht ihre Hochzeit mit Carter Reum kurz bevor. Billie Eilish (19), Elle Fanning (23) und Eva Longoria (46) hatten sich hingegen für dunkle, sehr elegante Roben entschieden.

Und auch Dakota Johnson (32) sorgte wie gewohnt für ein Mode-Highlight auf dem Red Carpet. Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Monaten tatsächlich zu einer waschechten Fashionikone entwickelt und begeistert mit einem Wow-Auftritt nach dem nächsten. Dieses Mal überzeugte sie in einer weiten Satinhose und einem Glitzeroberteil.

Getty Images Lil Nas X bei der LACMA-Gala 2021

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei der LACMA-Gala 2021

Getty Images Billie Eilish bei der LACMA-Gala 2021

Getty Images Elle Fanning bei der LACMA-Gala 2021

Getty Images Eva Longoria bei der LACMA-Gala 2021

Getty Images Dakota Johnson bei der LACMA-Gala 2021

