Lady Louise Windsor ist jetzt volljährig – und das könnte für sie so einige Veränderungen mit sich bringen. Der 8. November ist gleich in mehrerer Hinsicht ein bedeutender Geburtstag für die frischgebackene 18-Jährige: Er ist vor allem ein Anlass für die jüngste Enkelin von Queen Elizabeth (95) festzulegen, welche Rolle sie zukünftig in der Royal-Family einnimmt. Denn der Teenager kann nun wählen, ob er offiziell den Titel einer Prinzessin annehmen wird und die Pflichten, die damit verbunden sind.

Gemäß den Letters Patent – einem Dokument über die Verleihung eines Status und der Vergabe von anderen Privilegien – von 1917 hätte Louise auf jeden Fall den Anspruch auf den Titel einer Prinzessin und die Anrede als Ihre Königliche Hoheit. Und warum ist sie dann "nur" eine Lady (18)? Das ist wegen ihrer Eltern Prinz Edward (57) und Sophie, Gräfin von Wessex (56). Sie hatten sich dazu entschieden, ihre Kinder, sobald sie 18 sind, selbst wählen zu lassen, ob sie den Titel, der mit viel Verantwortung verbunden ist – inklusive königlicher Pflichten, Botschaftertätigkeiten und Schirmherrschaften – anzunehmen. Jetzt, da die Blondine 18 ist, hat sie also die Chance, in die Firma einzusteigen – und eins steht fest: Nachdem sich Prinz Andrew (61), Prinz Harry (37) und Meghan (40) zuletzt von ihren königlichen Aufgabe zurückgezogen haben, gibt es viele unbesetzte Positionen.

Louises Mutter ist jedoch skeptisch, ob sie sich diese Verantwortung aufbürden wird. "Ich halte es für sehr unwahrscheinlich", hatte die Gräfin noch vergangenes Jahr gegenüber Sunday Times betont. Sie glaubt stattdessen, dass ihre Tochter studieren und einen Job fernab der Royal-Family anstrebt.

GEORGE ROGERS / SIPA Prinz Edward, Lady Louise und Herzogin Sophie bei der Royal Windsor Horse Show im Juli 2021

Getty Images Lady Louise Windsor bei Trooping the Colour in London im Juni 2015

Getty Images Lady Louise Windsor im Mai 2016

