Mit diesem Ausgang der Hofwoche hat Dirk offenbar nicht gerechnet! Der Schafhalter möchte bei Bauer sucht Frau endlich die große Liebe finden. Für die Ankunft seiner Bewerberin Saskia auf seinem Hof hat er sogar extra sein Haus gestrichen und dekoriert. Die 25-Jährige zeigte sich daraufhin sichtlich begeistert – dennoch beginnt es in der aktuellen Folge, mit Dirk gewaltig zu kriseln: Am Ende reist sie sogar ab!

Zunächst suchte Saskia das Gespräch mit dem 24-Jährigen und versucht, ihm zu erklären, dass sie sich unwohl fühlt. "Du hast gestern den Satz gesagt: 'Wenn das mit dir nicht klappt, dann kriege ich ja zur Not noch die Nummern von den anderen, dann rufe ich die halt an'", konfrontierte sie den Landwirt. Dieser erklärte daraufhin, dass er das nicht so gemeint habe und Saskias bereits ausgeschiedene Konkurrentinnen nicht zurückhaben wolle. "Versteh' doch bitte, dass man als Mensch auch mal was Dummes sagt", bat er seine Hofdame um Vergebung und entschuldigte sich. Doch Saskia hatte offenbar schon längst einen Entschluss gefasst: "Das ist lieb, dass du dich dafür entschuldigst, aber das ist halt ein gravierender Punkt und dass du das nicht nur einmal gesagt hast, [...] macht das nicht schöner und nicht besser." Daraufhin schnappte sie sich ihre Koffer und reiste ab.

Dirk fiel es jedoch sehr schwer, Saskias Entscheidung nachzuvollziehen. "Es gibt Menschen, die sich gegenseitig betrügen, manchmal aus Versehen, und selbst die verzeihen sich. Und wenn ich mal nur so einen dummen Satz gesagt habe... Das kann ich nicht verstehen, warum man sich da nicht verzeiht." Er habe sehr gehofft, dass es mit ihr funktioniere und sie sich im besten Fall verlieben würden.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Anzeige

RTL Dirk und Saskia bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

RTL Dirk und Saskia bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sophie, Elisabeth, Dirk und Saskia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de