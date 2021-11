Schwebt Timothy Boldt (30) auf Wolke sieben? Bei Unter uns spielt der Schauspieler die Rolle des Ringo Beckmann und ist mit seinem Partner Easy (Lars Steinhöfel, 35) glücklich verheiratet – ein echtes Traumpaar in der Schillerallee. Privat ist der gebürtige Hamburger hetero, aber offiziell in keiner festen Beziehung. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Im Netz gab Timothy seinen Fans jetzt ein paar Hinweise darauf, dass er gerade Schmetterlinge im Bauch haben könnte.

In einem Q&A auf Instagram erreichten den 30-Jährigen eine Vielzahl an Fragen zu seinem Beziehungsstatus. Allerdings musste er seine Follower diesbezüglich vertrösten. "Ihr wisst ja, dass das für mich ein Thema ist, das ich meinem Privatleben zuordne und deshalb auch nicht kommentiere", erklärte er. Ganz unkommentiert ließ er die Fanfrage dann aber doch nicht – und seine Aussage gab allerlei Grund für Spekulationen. "Ich hoffe einfach, dass ihr euch mit mir freut, wenn ich euch sage: Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, als es gerade ist", schwärmte er. Ob dafür eine Frau an seiner Seite verantwortlich ist, ließ er sich nicht entlocken.

Fällt es Timothy eigentlich schwer, als Hetero-Mann bei "Unter uns" in die Rolle des homosexuellen Ringo zu schlüpfen? "Am Anfang war es für mich eine Riesenherausforderung" gab er in dem Audiotalk "'Unter uns' – Der offizielle Podcast" zu. Das liegt vor allem daran, dass er im Privatleben damals kaum Berührungspunkte damit hatte und befürchtete, dass man ihm die Szenen nicht abkaufen würde.

TVNOW / Stefan Behrens Easy (Lars Steinhöfel), Ringo (Timothy Boldt) und Julius (Paul Eilert) bei "Unter uns"

Getty Images Timothy Boldt im Oktober 2015

Instagram / timothyboldt Die "Unter uns"-Stars Patrick Müller und Timothy Boldt

