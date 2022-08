"Unter uns"-Timothy Boldt und seine Sharon ziehen zusammen!

Timothy Boldt (31) und Sharon Berlinghoff (26) wagen den nächsten Schritt! Bereits im März dieses Jahres heizte die dunkelhaarige Beauty die Gerüchteküche ordentlich an: Via Social Media teilte Sharon ein Bild, auf dem sie händchenhaltend zu sehen ist. Zwei Monate später machten Timothy und Sharon es dann endlich offiziell: Die Unter uns-Stars sind nicht nur Schauspielkollegen, sondern auch das neue Traumpaar. Jetzt teilten die beiden mit ihren Fans die nächsten freudigen News: Timothy und Sharon ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung!

Auf den Instagram-Accounts der beiden Turteltauben posteten Timothy und Sharon einen kurzen Clip: Das Video zeigt Timothy und Sharon, wie sie überglücklich nach der Schlüsselübergabe durch die Räume ihrer gemeinsamen Altbauwohnung tanzen. "Wenn man die Schlüssel für die erste gemeinsame Wohnung bekommen hat...", schrieb die Vivien-Köhler-Darstellerin in der Caption des Posts und fügte unter anderem ein Schlüssel- und ein Herz-Emoji sowie die Hashtags #movingintogether #umzugschaos hinzu.

Die Fans des Paares sind begeistert: "Viel Spaß und viel Glück für eure gemeinsame Zukunft!", "Herzlichen Glückwunsch! Alles Liebe für eure gemeinsame Zukunft! Ihr seid so ein tolles Paar!" oder "Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute für den nächsten Schritt und eure gemeinsame Wohnung!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / sharonsophie Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt in ihrer neuen Wohnung

Anzeige

Instagram / sharonsophie Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt

Anzeige

Instagram / sharonsophie Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de