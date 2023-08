Zwischen Timothy Boldt und Sharon funkte es nicht auf Anhieb

Ihre Liebe brauchte wohl etwas Anlauf. Timothy Boldt (32) und Sharon Berlinghoff (27) haben sich am Set von Unter uns kennen und lieben gelernt. Im Mai 2022 hatten die beiden Schauspieler dann ihre Beziehung publik gemacht. Einige Monate später ging das frisch gebackene Paar den nächsten Schritt und zog zusammen in seine erste gemeinsame Wohnung. Nun verraten Timothy und Sharon: Es war keine Liebe auf den ersten Blick!

In einem Interview mit RTL sprechen die beiden "Unter uns"-Stars nun von den Anfängen ihrer Liebesgeschichte und geben preis: "Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben: 'Es war Liebe auf den ersten Blick.'" Lange Zeit sei da nur kollegiale Freundschaft zwischen den Schauspielern gewesen – bis Sharon den ersten Schritt wagte und Timothy um ein Date am Set bat. "Kurz bevor die Szene losging, hat sie einfach gefragt", erinnert sich der 32-Jährige.

Wie lang genau sich die zwei schon lieben, bleibt allerdings bis heute ein gut behütetes Geheimnis – nicht aber, wie gut ihre Beziehung funktioniert. Das Pärchen ist offenbar immer noch verliebt wie am ersten Tag. "Sharon ist schon ein toller Mensch, da muss man schon sehr, sehr glücklich sein, dass man das irgendwie geschafft hat, da einen Fuß in die Tür zu bekommen", schwärmt Timothy in dem Gespräch.

Instagram / timothyboldt Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt im Februar 2023

Instagram / sharonsophie Timothy Boldt und Sharon Berlinghoff im Mai 2023

Instagram / timothyboldt Sharon Berlinghoff und Timothy Boldt, "Unter uns"-Schauspieler

