Kollegen total verstört: Timothy Boldt wird im TV beerdigt

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" sorgt für echte Gänsehautmomente! Seit einigen Wochen begeistert die TV-Show die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. In der Sendung treten 16 Prominente wie Irina Schlauch und Sabrina Setlur (49) in einem Spiel gegeneinander an und müssen herausfinden, wer unter ihnen der Verräter ist. Und dabei kam es nun zu einem ziemlich makaberen Moment: Timothy Boldt wurde mit allem drum und dran beerdigt!

Am Mittwoch lief die zweite Folge der neuen Produktion auf RTL. Dabei kam es zu einer gruseligen Szene – denn die Verräter Anna-Carina Woitschack (30) und Jalil hatten zuvor entschieden, Unter uns-Star Timothy (32) zu "ermorden". Die Konsequenzen des Todes wollten sie dann auch ganz deutlich machen: Sie feierten eine Beerdigung für den Seriendarsteller – inklusive Zeremonie, Schwarz-Weiß-Bild und einer Trauerrede. Die anderen Promis waren bei der Trauerfeier vor Ort.

Für einige von ihnen kam die Bestattung ihres einstigen Kollegen völlig aus dem Nichts und traf sie hart. "Es war ein bisschen gruselig irgendwie. Man hatte das Gefühl, das ist wie eine Sekte, die da sitzt", erklärte Mariella Ahrens (54) über die maskierten anderen Gäste.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ausschnitt aus der Show "Die Verräter"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Szene aus "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige

RTL / Robert Grischek Der Cast von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige

Wie fandest du die Beerdigungsszene in der TV-Show? Gruselig und makaber. Passend zur Atmosphäre der Show. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de